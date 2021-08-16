Из Камеруна в Чад от межобщинных столкновений бежали 11 тыс. человек

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Не менее 11 тыс. беженцев покинули свои дома на севере Камеруна и прибыли за минувшие три дня в соседний Чад, спасаясь от межобщинных столкновений. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на губернатора области Шари-Багирми на юго-западе Чада Гаянга Суаре.

По его словам, беженцы прибыли на территорию Чада в прошедшие выходные. Люди покинули свои дома в Камеруне из-за споров между общинами рыбаков и пастухов за доступ к водным ресурсам, которые переросли в столкновения. В их ходе на минувшей неделе погибли 12 человек, еще 48 были ранены. Столкновения сопровождались нападениями на деревни и поджогами домов.

В свою очередь агентство Agence France-Presse передало, что среди прибывших в Чад беженцев большинство составляют женщины и дети. Власти Чада принимают меры с тем, чтобы конфликт между двумя общинами в соседней стране не перекинулся через границу. Споры между различными общинами по поводу доступа к водным ресурсам все чаще возникают в засушливых районах Камеруна, Чада, Нигерии и Нигера.