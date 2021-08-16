Военные эксперты РФ приступили к инспекции подразделений армии Литвы

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Военные эксперты Российской Федерации начали трехдневную инспекцию подразделений Вооруженных сил Литвы. Об этом сообщило в понедельник Минобороны балтийской республики.

"Находящейся в Литве группе инспекторов предоставлена возможность осуществить проверку в расположении мотопехотной бригады "Жемайтия". Им будет предоставлена информация о личном составе, декларируемой военной технике и вооружении, образцы которых можно будет осмотреть", - отметили в ведомстве.

Визит экспертов РФ в Литву осуществляется в соответствии с обновленным в 2011 году Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе таких инспекций проверяется достоверность предоставляемой информации о дислокации личного состава и вооружений. По их итогам составляется официальный рапорт, распространяемый по каналам ОБСЕ.

К формированию второй мотопехотной бригады "Жемайтия" (название западной части страны, где она и сосредоточена со штабом в Клайпеде) командование литовской армии приступило в начале 2016 года. Планировалось, что вторая бригада будет полностью развернута к 2021 году, однако затем этим сроком объявили 2019 год. Личный состав бригады набирается из солдат-срочников (Литва в марте 2015 года вернулась к обязательному призыву в армию, отмененному в 2008 году), командный - из профессионалов-контрактников.

Это вторая с начала года иностранная военная инспекция в Литве. В конце мая наблюдатели четырех стран, в том числе РФ, следили за крупномасштабными тактическими маневрами "Гележинис вилкас - 2021 ("Железный волк - 2021"). В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники.