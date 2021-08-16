Минобороны Армении сообщило о гибели второго за сутки военного

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщило о гибели второго за сутки военнослужащего в результате провокационных действий ВС Азербайджана.

"16 августа в районе 18:10 азербайджанские ВС вновь устроили провокацию, обстреляв из оружия различного калибра армянские позиции в Гегаркуникской области, - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Армении. - В ходе интенсивной перестрелки смертельное ранение получил военнослужащий армянских ВС, рядовой Арман Акопян. В результате ответных действий у противника трое убитых и один раненый".

Утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана устроили провокацию на участке Ерасх в нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы. В результате выстрела азербайджанского снайпера погиб военнослужащий армянских ВС, старший прапорщик В. Татосян.

В понедельник Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские ВС попытались продвинуться еще на одном участке - в направлении района Севлич в Сюникской области. Однако после действий армянской армии азербайджанские подразделения были отброшены на исходные позиции.

Минобороны Азербайджана позднее опровергло эту информацию.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.