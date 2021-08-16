В Баку опровергли гибель армянского военного из-за обстрела с азербайджанской стороны

БАКУ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в понедельник информацию армянской стороны о гибели второго за сутки армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Распространенная армянской стороной информация о гибели военнослужащего ВС Армении якобы в результате огня, открытого подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство заявило, что, напротив, в течение дня ВС Армении подвергали обстрелам позиции азербайджанской армии на различных направлениях. Минобороны также назвало ложью сообщения армянской стороны о потерях в азербайджанской армии в результате перестрелок.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о гибели второго за сутки военнослужащего в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций в Гегаркуникской области.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.