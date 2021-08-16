Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста количества незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что пока удалось достичь относительной стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Собеседники "скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу". Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой мероприятий, которые пройдут в Киеве 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины. Президенты обсудили ход реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной проекта восстановления надгробия князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

Зеленский поблагодарил Вильнюс за предоставление Украине очередной партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Науседа выразил благодарность Киеву за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.