Посол РФ в Кабуле: есть перспективы вхождения во власть в Афганистане разных сил

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Перспективы вхождения во власть в Афганистане представителей разных политических сил имеются. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Думаю, что перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть", - сказал он.

"Логично было бы им [движению "Талибан", запрещено в РФ] иметь такую социальную подпорку, которая бы обеспечивала им максимально широкую поддержку всех политических сил", - отметил Жирнов.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что вопрос оказания гуманитарной помощи афганцам остается актуальным. "Вопрос актуальный. Нужно сначала посмотреть, как дальше поведут себя талибы и после этого сформировать уже свое отношение к ним на более долгосрочную перспективу. Я говорю про первый день Кабула, но он очень воодушевляющий", - подчеркнул дипломат.