Принц Гарри призвал оказать поддержку ветеранам войны в Афганистане

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Герцог Сассекский Гарри призвал ветеранов войны в Афганистане оказать друг другу моральную поддержку на фоне того, как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили власть в республике. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении британского принца.

В распространенном тексте содержится обращение к "членам военного сообщества предложить помощь сослуживцам", которые болезненно воспринимают происходящие в Афганистане события. Это заявление принц Гарри подписал вместе с бизнесменом Чарльзом Алленом и историком Домиником Ридом: все трое занимают руководящие посты в Фонде "Игр непобежденных" - спортивном мероприятии с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами.

"Происходящее в Афганистане отзывается в сердцах всех участников "Игр непобежденных". Многие из них служили в Афганистане в течение последних двух десятилетий. Мы даже соревновались вместе с командой из Афганистана", - сказано в сообщении. Сам принц Гарри в составе королевских ВС также проходил службу в Афганистане, в том числе участвуя в боевых вылетах. Война в Афганистане с 2001 по 2014 год унесла жизни более 450 британских солдат и офицеров.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.