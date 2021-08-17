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Президенты США, Венесуэлы, Турции и Украины выступят на Генассамблее ООН

Неделя высокого уровня Генассамблеи начнется 21 сентября

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Президенты ряда стран, включая Бразилию, Венесуэлу, Киргизию, Ливан, Молдавию, Государство Палестина, Польшу, США, Турцию, Украину, Францию и Эстонию, планируют выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС предварительной программе.

Кроме того, ожидаются выступления глав правительств Армении, Великобритании, Гаити, Грузии, Израиля, Италии, Канады, Пакистана и Японии.

Неделя высокого уровня Генассамблеи начнется 21 сентября.

Теги
БразилияЭстонияУкраинаСШАКиргизияЛиванПалестинаТурцияВенесуэлаФранцияМолдавияПольша
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