Госсекретарь США подверг критике польский закон о реституции

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы принятием парламентом Польши и подписанием президентом страны Анджеем Дудой поправок в законодательство, которые ограничивают права уцелевших во время Холокоста лиц на реституцию отнятого у них имущества. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы глубоко сожалеем в связи с принятием этих поправок. Мы настоятельно призываем польское правительство провести консультации с представителями затронутых сторон и разработать четкую, эффективную и действенную процедуру урегулирования претензий на конфискованное имущество <...>. Без такой процедуры этот закон причинит вред всем польским гражданам, собственность которых была незаконно отнята, в том числе польским евреям, которые стали жертвами Холокоста", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В августе парламент Польши утвердил поправки, которые не позволяют оспаривать административные решения, в том числе о праве собственности на имущество, через 30 лет. В минувшую субботу изменения в законе подписал президент страны.