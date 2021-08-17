Янукович призвал граждан Украины голосовать за умеющих управлять страной политиков

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал граждан этой страны голосовать на будущих выборах за политиков, умеющих управлять государством, в отличие от тех, кто находится у власти после государственного переворота 2014 года. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"То, что народ при нашей власти жил лучше - это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев", - считает Янукович. "Но верьте - все изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью", - добавил он.

"Так обязательно произойдет. И не в каком-то необозримом будущем, а в ближайшей исторической перспективе", - уверен Виктор Янукович.