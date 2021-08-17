В МИД Непала заявили, что в страну из Кабула вернулись 118 человек

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 118 граждан вернулись в Непал из Афганистана. Об этом сообщил непальский МИД во вторник.

"Началось возвращение наших соотечественников на родину из Афганистана. Во вторник чартерным рейсом через Кувейт вернулись 118 непальцев", - заявила представитель дипломатического ведомства Сева Ламал.

"Мы ожидаем прибытия из Кабула большего числа непальских граждан", - добавила она.

С 5 по 15 августа в Непал вернулись 164 непальца, находившиеся в Афганистане.

В июле 2016 года власти Непала запретили гражданам выезд на работу в эту страну после гибели при теракте 13 граждан республики, служивших в охране посольства Канады в Кабуле. После отмены запрета в Афганистан выехало на работу большое количество непальцев. По оценкам, их численность составляет 6 тыс. человек.

В понедельник правительство Непала обратилось за помощью к США, Великобритании, Канаде, Германии, ЕС и ООН за помощью в эвакуации 1 500 своих граждан из Кабула, официально трудоустроенных в Афганистане.