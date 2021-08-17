СМИ: Киев может предложить Вашингтону помощь в эвакуации афганцев

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Украина рассматривает возможность оказания помощи США в вывозе афганских беженцев из Кабула. Об этом сообщает во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на источники близкие к офису президента Украины.

По его данным, власть желает таким образом сделать шаг в укреплении связей с Вашингтоном накануне визита президента Владимира Зеленского в США, запланированному на конец августа. Киев также обсуждает вопрос о размещении на Украине афганских беженцев. "Правда, по последнему моменту есть сомнения, так как это будет непопулярным проектом в украинском обществе и может вызвать недовольство населения и акции протеста", - отмечает издание.

16 августа на Украину прибыл эвакуационный самолет из Афганистана, на борту которого находились восемь украинцев и 71 иностранец. В их числе были и афганцы, некоторые из которых попросили предоставить статус беженца, сообщили в Государственной пограничной службе.