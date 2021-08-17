Зеленский объявил конкурс для кандидатов на должность судьи Конституционного суда

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести конкурс для отбора кандидатов на вакантные должности судей Конституционного суда (КС) по квоте главы государства и создал для этого соответствующую комиссию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Глава государства подписал указ <...>, которым утверждены положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатов на должность судей КС, которых назначает президент, а также персональный состав конкурсной комиссии", - говорится в сообщении. Конкурс продлится два месяца, по его итогам комиссия должна представить главе государства список кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли семь человек, трое из них, как указано в сообщении, "ведущие международные эксперты", а четверо - "национальные юристы с признанным уровнем компетенции".

Осенью 2020 года между Зеленским и главой КС Александром Тупицким начался конфликт из-за признания судом противоправной нормы об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Президент тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности, поскольку введения антикоррупционных мер требовали в ЕС.

В марте 2021 года Зеленский отменил указы от 2013 года, подписанные президентом Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения он, кроме прочего, назвал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. В настоящее время эти указы Зеленского оспаривают в суде. Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от президента, Верховной рады и съезда судей Украины.