Вучич ожидает, что ему отключат Twitter как Трампу

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич ожидает, что его профиль в Twitter заблокируют, как ранее это сделали с Дональдом Трампом. Об этом сербский лидер заявил во вторник журналистам.

"А кто вообще цензор? Они изображают цензоров, я только и жду, что мне отключат мой профиль, чтобы я стал еще одним Трампом в мире", - сказал президент. Вучич напомнил, что при этом у пресс-секретарей "Талибана" (движение запрещено в РФ) есть свободный доступ к Twitter.

Комментируя маркировку Twitter сербских СМИ как сотрудничающих с государством, Вучич заявил: "Я не понимаю, почему вы так забеспокоились из-за этого, они самое хорошее сказали об этих СМИ, а с кем они должны сотрудничать, с олигархами, ворами и криминалитетом? Это нормально, что они сотрудничают с властью. Мы как государство не оплачиваем большую часть этих СМИ, а они финансируют "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и BBC, но не написали, что это проправительственные СМИ, это не те, кто просто сотрудничает, это государственные медиа".

Ранее социальная сеть Twitter сообщила о намерении добавить официальные метки о принадлежности аккаунтов к государственным структурам еще для 16 стран. В августе прошлого года такие метки получили страны постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай). В новый список вошли Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Маркировку получили аккаунты ключевых представителей власти, включая министров иностранных дел, государственных организаций, послов, пресс-секретарей и ключевых дипломатов, а также аккаунты государственных средств массовой информации.