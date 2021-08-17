В Раде собрали подписи за созыв внеочередного заседания по "Крымской платформе"

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины собрали 150 подписей за созыв внеочередного заседания 23 августа, которое они хотят посвятить намеченному на тот же день саммиту "Крымской платформы". Об этом сообщил во вторник член парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"В Раде собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа, посвященного "Крымской платформе", - отметил он. По словам политика, на встрече планируется рассмотреть "постановление номер 5775 об обращении к нашим международным партнерам".

По украинскому законодательству подписи не менее 150 депутатов Рады являются основанием для созыва спикером парламента внеочередного заседания. В настоящее время само заседание еще не назначено. Этот вопрос должен рассмотреть спикер Рады Дмитрий Разумков, который во вторник находится с поездкой в Полтавской области.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для "координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Как уверяют организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций. Уровень представительства большинства делегаций оказался невысоким. Тем не менее свое согласие дали председатель Европейского совета Шарль Мишель, президенты Польши и Словакии, а также премьер-министр Швеции и руководители прибалтийских государств.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.