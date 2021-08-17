Эрдоган: Турция внесет вклад в установление мира во всем мире при помощи оборонпрома

СТАМБУЛ, 17 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара внесет вклад в дело установления мира во всем мире при помощи своей оборонной промышленности. С таким утверждением, передает корреспондент ТАСС, турецкий лидер выступил на церемонии открытия 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF’21.

"Турция является страной, которая рада поделиться со своими друзьями всеми возможностями, которые она разработала в оборонпроме. Являясь ведущим членом НАТО, мы считаем, что мы внесем свой вклад в мир во всем мире, развивая нашу оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

По словам президента, Турции за последние 19 лет "удалось произвести революцию в сфере оборонной промышленности". "В 2002 году в нашей стране было всего 62 предприятия оборонной промышленности, а сегодня это число превышает 750. Мы входим в тройку лучших стран по проектированию, производству и продаже боевых беспилотных летательных аппаратов, которые хорошо себя зарекомендовали", - добавил он.

Выставка IDEF’21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех "Рособоронэкспорт" и группа компаний "Калашников", ВКО "Алмаз-Антей").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.