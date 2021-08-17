Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Армении во вторник получил ранение в результате обстрела азербайджанской армии в Гегаркуникской области. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

"17 августа начиная 14:45 (13:45 мск) ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике, в частности в Соткском участке, в результате чего один военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что жизни раненого ничто не угрожает. "По состоянию на 16:30 (15:30 мск) стрельба продолжалась". По информации Минобороны Армении, в результате ответных действий с азербайджанской стороны есть потери.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.