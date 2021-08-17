AFP: несколько человек погибли при авиаударах по зданию больницы на севере Ирака

ТАСС, 17 августа. Несколько человек погибли в результате серии авиаударов по зданию больницы в городе Синджар на севере Ирака, где Турция проводит операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на заместителя мэра города.

По его данным, здание больницы было полностью разрушено, есть раненые.

Агентство AFP со ссылкой на источники также информировало, что всего при помощи беспилотников было нанесено три удара. Офицер армии Ирака заявил AFP, что за серией авиаударов, предположительно, стоят турецкие ВС.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Иракское руководство со своей стороны осуждает действия турецких ВС, называя их нарушением суверенитета Ирака.