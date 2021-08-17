Опрос: более 82% украинцев считают, что Зеленский зависим от иностранного влияния

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство украинцев уверены, что президент страны Владимир Зеленский в своих решениях и действиях полностью или частично зависим от иностранных государств и международных организаций. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса украинского центра "Социальный мониторинг".

"42% респондентов считают, что Зеленский полностью зависим, а 40,6% - что лишь частично", - уточняю авторы исследования. Еще большее суммарное число респондентов - 85,4% - считают, что вся действующая украинская власть полностью или частично зависима от внешнего влияния. Кроме того, 51,3% опрошенных указали, что власти не могут обеспечить безопасность гражданам Украины.

Этот же опрос показал, что если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли пять партий. В частности, "Слуга народа" получила бы 24,9% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,2%, "Европейская солидарность" - 15,2%, "Батькивщина" - 12,6%, "Сила и честь" - 5,9%. В этом случае количество мандатов распределилось бы следующим образом: "Слуга народа" - 144, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 102, "Европейская солидарность" - 92, "Батькивщина" - 78, "Сила и честь" - 34. На выборах в Раду в 2019 году партия "Слуга народа" получила 254 места, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20.

В опросе был блок вопросов и о пути развития страны. Отвечая на них, почти 73% респондентов указали, что Украина движется в неправильном направлении. 66,9% респондентов заявили, что для мирного урегулирования (восстановления мира на Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ) Зеленский должен провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. 51,1% респондентов считают, что Зеленский для достижения мира на востоке страны должен лично встреться с представителями республик Донбасса.

Опрос проходил со 2 по 11 августа на всей территории страны, за исключением неподконтрольных Киеву. Всего опрошено 3 012 респондентов.