Верующие Украинской православной церкви выступили против приезда патриарха Варфоломея

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея, который поддержал создание в стране раскольнической церкви, в Киев на празднование 30-й годовщины независимости страны. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Вести", опубликовав видео массовых митингов в разных городах страны.

"Именно его политическое решение дать томос спровоцировало волну религиозных конфликтов и захватов храмов. Уже тысячи людей пострадали, сотни получили увечья и травмы", - приводит издание слова одного из священников УПЦ.

Участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением - Варфоломей разделяет томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

Представители УПЦ, которых опросило издание, указывают, что патриарх Варфоломей ведет большую политическую игру. Кроме того, по их словам, он считает, что "может вершить судьбы не только верующих, но и целых государств".

Церковный раскол на Украине

На Украине сейчас действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. По ее данным, в ней состоят 110 епископов, 53 епархии, 12 456 священнослужителей, 12 374 общины, 4 548 монахов, 255 монастырей. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических религиозных организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения его лидера Епифания (Думенко) среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, Патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.