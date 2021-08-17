В Приднестровье открылись пункты приема наказов избирателей кандидатам от "Единой России"

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" открыла в Приднестровье пункты приема наказов избирателей кандидатам в депутаты российской Госдумы, сообщила во вторник пресс-служба Верховного совета непризнанной республики.

"Решили организовать мобильные пункты на улицах для того, чтобы собрать пожелания избирателей", - приводятся в сообщении на сайте парламента слова приднестровского депутата Григория Дьяченко. Он заметил, что российские избранники и их представители регулярно приезжают в Приднестровье, проводят встречи с избирателями - гражданами РФ. Пункты приема наказов открыты во всех городах республики, что позволит внести предложения в программу "Единой России" от всех желающих - для этого с помощью дежурных волонтеров необходимо заполнить специальную анкету.

На этих выборах Приднестровье увеличило число избирательных участков на выборах в Госдуму для проживающих в регионе российских граждан - их будет на пять больше - всего 27. Из них 12 - в городе Тирасполь, шесть - в городе Бендеры, по два участка в городах Дубоссары и Рыбница и по одному в Слободзее, Григориополе, Каменке и Днестровске. Еще один участок откроют в поселке Красное. В голосовании на выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра приняли участие 55,6 тыс. избирателей. При этом для граждан России, проживающих на правом берегу, были открыты три участка для голосования. По данным российского посольства, всего в Молдавии вместе с приднестровским регионом проживают около 215 тыс. граждан РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.