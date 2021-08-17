Земан заявил, что чешская контрразведка превысила полномочия при прослушивании разговоров

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии превысила свои полномочия при прослушивании разговоров лиц, занимающих высокие государственные посты. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni listy.

"Служба безопасности и информации не должна была бы заниматься некоторыми прослушиваниями, так как это не относится [и превышает ее полномочия]", - отметил президент.

Отвечая на вопрос, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, Земан отметил: "По сути, да. Это все, что по этому поводу пока скажу".

Глава государства критически отозвался о решении чешского правительства поручить до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора контрразведки Михалу Коуделки, пятилетний контракт которого истек 15 августа.

"По поводу господина Коуделки у меня принципиальные возражения, и некоторые из них я пока не приводил в общественных [выступлениях], но после этого решения правительства [поручить Коуделке временно исполнять обязанности главы спецслужбы] в ближайшие дни будут их публиковать. Пусть и на основе новых аргументов будущее правительство [Чехии, которое будет сформировано после предстоящих парламентских выборов], которое я когда-то буду назначать, решит судьбу господина Коуделки", - сказал Земан.