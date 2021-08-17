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Земан заявил, что чешская контрразведка превысила полномочия при прослушивании разговоров

Отвечая на вопрос, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, президент Чехии сказал, что "по сути, да"

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии превысила свои полномочия при прослушивании разговоров лиц, занимающих высокие государственные посты. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni listy.

"Служба безопасности и информации не должна была бы заниматься некоторыми прослушиваниями, так как это не относится [и превышает ее полномочия]", - отметил президент.

Отвечая на вопрос, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, Земан отметил: "По сути, да. Это все, что по этому поводу пока скажу".

Глава государства критически отозвался о решении чешского правительства поручить до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора контрразведки Михалу Коуделки, пятилетний контракт которого истек 15 августа.

"По поводу господина Коуделки у меня принципиальные возражения, и некоторые из них я пока не приводил в общественных [выступлениях], но после этого решения правительства [поручить Коуделке временно исполнять обязанности главы спецслужбы] в ближайшие дни будут их публиковать. Пусть и на основе новых аргументов будущее правительство [Чехии, которое будет сформировано после предстоящих парламентских выборов], которое я когда-то буду назначать, решит судьбу господина Коуделки", - сказал Земан.

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Земан, МилошЧехия
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