Повстанческие силы Тыграя заявили о захвате на севере Эфиопии города Дебре-Табор

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения сил обороны Тыграя захватили стратегически важный город Дебре-Табор, расположенный на севере Эфиопии на территории штата Амхара. Об этом сообщила во вторник в Twitter информационная служба повстанцев Тыграя.

Согласно ее заявлению, силы Тыграя вошли в Дебре-Табор после того, как его оставили федеральные части. В сообщении подчеркнуто, что наступление продолжается по направлению к городам Гондэр и Бахр-Дар, который является столицей штата Амхара. Подтверждение информации о взятии Дебре-Табора из независимых источников пока не поступало.

Город Дебре-Табор лежит на важной автомобильной трассе В-22, которая проходит на севере Эфиопии. На минувшей неделе повстанцы Тыграя, двигаясь в западном направлении, захватили на ней города Нефас-Мевча, Чечехо и Дебре-Зебит.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. На территории Амхары операция сил Тыграя имеет название "Восход солнца". Как сообщил в минувший понедельник представитель сил обороны Тыграя Гебре Гебрецадик, в ее ходе были убиты 4 723 военнослужащих эфиопских правительственных сил, еще 5 589 ранены. Данные о потерях среди повстанцев он не привел.