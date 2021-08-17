Дипломаты США могут остаться в Кабуле и после 31 августа

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США не исключают, что американские дипломаты могут остаться в афганской столице и после 31 августа, если это будет безопасно. Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Если оставить их на более продолжительный срок будет безопасно и разумно, то мы можем рассмотреть такую возможность", - сказал он. Прайс добавил, что в настоящее время американская сторона нацелена на то, чтобы вывезти дипломатов из Кабула к 31 августа.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.