СМИ: турецкая артиллерия выпустили свыше 50 снарядов по северу Сирии

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла во вторник огонь по окрестностям города Абу-Расейн на севере провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, турецкие военные выпустили свыше 50 снарядов по сирийской территории.

По его информации, в селении Дардара под обстрел попали дома мирных граждан, в результате погибла женщина и еще несколько человек получили ранения.

14 августа Абу-Расейн и его окрестности обстреливали формирования сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые Анкарой. Тогда сведения о пострадавших не поступали, но был причинен материальный ущерб постройкам.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там боевики из протурецких оппозиционных формирований регулярно нападают на мирные населенные пункты, вынуждая жителей покидать свои дома и перемещаться в более безопасные районы. В этой местности действуют также отряды курдов, которые совершают диверсии против турецких войск и их союзников.