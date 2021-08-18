CNN: сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Энди Кима.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. По словам законодателя, среди этих документов были паспорта некоторых афганцев.

"Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены, - приводит CNNзаявление Кима. - На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно". CNN не располагает точными данными о причинах уничтожения паспортов граждан Афганистана, однако не исключает, что это было сделано с тем, чтобы они не попали в руки представителей радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.