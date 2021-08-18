Трамп заявил, что ему нельзя говорить о планах участия в следующих выборах президента

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не позволено" распространяться о планах участия в следующих выборах главы государства.

"Из-за того, что правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложные и невообразимо глупые, мне просто не позволено отвечать на этот вопрос", - заявил Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News. Таким образом республиканец прокомментировал вопрос ведущего о том, планирует ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.

"Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, - продолжил Трамп. - Скажу лишь, что вы будете рады. И многие наши друзья будут рады. Но мне действительно нельзя отвечать на этот вопрос, а если я отвечу, возникнут трудности".

Ранее Трамп заявлял, что уже принял решение относительно возможного участия в предстоящих выборах. При этом ранее он выражал уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) он допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.