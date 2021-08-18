СМИ: активист правящей в Индии партии погиб в результате теракта на севере страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Активист правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Джавид Амад Дар погиб в результате нападения боевиков пропакистанских группировок в районе Кулгам в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает в среду газета The Pioneer, нападение на Дара было совершено накануне вечером. От полученных ран он погиб на месте. Силы безопасности проводят в Кулгаме антитеррористическую операцию.

Нападения террористов на сторонников "Бхаратия джаната парти" заметно участились в этом месяце. 13 августа в городе Раджури они бросили гранату в дом лидера местной организации БДП Джасбира Сингха. От взрыва погиб четырехлетний ребенок и пострадали еще шесть членов семьи политика, а также он сам.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, добивающиеся ее отделения от Индии. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.