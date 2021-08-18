На Кубе заявили, что США используют технологии для гибридной войны против республики

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют высокие технологии в сфере телекоммуникаций в рамках враждебной политики против Кубы и торгово-экономической блокады острова. Об этом заявил во вторник заместитель министра связи карибской республики Вильфредо Гонсалес, сообщило агентство Prensa-latina.

"В последние недели мы систематически выявляли передачи радиостанций, расположенных в США, которые продвигают дестабилизирующий контент для пропаганды общественных беспорядков и насилия [на Кубе]", - отметил Гонсалес. По его словам, с территории Соединенных Штатов "используются цифровые платформы в качестве инструмента неконвенционной войны" против карибской страны.

Замминистра заверил, что власти США финансируют цифровые платформы, через которые распространяются ложные новости и искажаются факты о реальной ситуации на Кубе. По его словам, социальные сети Twitter, YouTube и Facebook нарушают свои же собственные нормы и допускают публикацию сообщений с призывами к насилию и разжигающих ненависть по отношению к Острову свободы.

11 июля в нескольких городах Кубы произошли протесты и беспорядки, участники которых нападали на полицейских и устраивали погромы магазинов. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, отметив, что они координировались через социальные сети посредством распространения фейков и призывов к насилию.

Позже на протяжении нескольких дней на острове наблюдались перебои в работе интернета и доступе к социальным сетям. 11 августа власти США заявили, что не станут препятствовать передаче жителям Кубы необходимого для доступа в интернет программного обеспечения и оборудования, а также оказанию им услуг в указанной сфере, несмотря на эмбарго, введенное Вашингтоном против Гаваны в 1962 году.