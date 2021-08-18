{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубе заявили, что США используют технологии для гибридной войны против республики

По словам замминистра связи Кубы Вильфредо Гонсалеса, американские власти финансируют цифровые платформы, через которые распространяются ложные новости и искажаются факты о реальной ситуации на Острове свободы

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют высокие технологии в сфере телекоммуникаций в рамках враждебной политики против Кубы и торгово-экономической блокады острова. Об этом заявил во вторник заместитель министра связи карибской республики Вильфредо Гонсалес, сообщило агентство Prensa-latina.

"В последние недели мы систематически выявляли передачи радиостанций, расположенных в США, которые продвигают дестабилизирующий контент для пропаганды общественных беспорядков и насилия [на Кубе]", - отметил Гонсалес. По его словам, с территории Соединенных Штатов "используются цифровые платформы в качестве инструмента неконвенционной войны" против карибской страны.

Замминистра заверил, что власти США финансируют цифровые платформы, через которые распространяются ложные новости и искажаются факты о реальной ситуации на Кубе. По его словам, социальные сети Twitter, YouTube и Facebook нарушают свои же собственные нормы и допускают публикацию сообщений с призывами к насилию и разжигающих ненависть по отношению к Острову свободы.

11 июля в нескольких городах Кубы произошли протесты и беспорядки, участники которых нападали на полицейских и устраивали погромы магазинов. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, отметив, что они координировались через социальные сети посредством распространения фейков и призывов к насилию.

Позже на протяжении нескольких дней на острове наблюдались перебои в работе интернета и доступе к социальным сетям. 11 августа власти США заявили, что не станут препятствовать передаче жителям Кубы необходимого для доступа в интернет программного обеспечения и оборудования, а также оказанию им услуг в указанной сфере, несмотря на эмбарго, введенное Вашингтоном против Гаваны в 1962 году.

Теги
Куба
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Китай пообещал помогать Афганистану и после установления талибами контроля над страной
В МИД КНР намерены установить новые дипотношения с республикой после стабилизации там обстановки
Читать полностью