Алжир начал переговоры о приобретении российского многоцелевого самолета Бе-200

ТАСС, 17 августа. Министерство национальной обороны Алжира начало переговоры с российским производителем о приобретении четырех новых многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200, способных противодействовать лесным пожарам в экстремальных и сложных погодных условиях. Об этом говорится в обнародованном коммюнике ведомства.

"После пожаров, произошедших в нескольких регионах страны, и во исполнение поручений президента республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министерству национальной обороны поручено осуществить операцию по приобретению самолетов, предназначенных для борьбы с лесными пожарами. Минобороны немедленно приступило к проведению необходимых консультаций со всемирно известными производителями, способными в кратчайшие сроки удовлетворить данный запрос", - отмечается в документе.

"Выбор пал на всемирно известного российского производителя. С этой целью соответствующие службы министерства национальной обороны начали переговоры с этим производителем о приобретении четырех многоцелевых самолетов-амфибий для пожаротушения российского производства Бе-200, имеющих два двигателя, вмещающих 13 тыс. литров воды и способных бороться с лесными пожарами в экстремальных и сложных метеорологических условиях. Всемирно известные самолеты для пожаротушения Бе-200 (BE-200) доказали свою эффективность во время применения против лесных пожаров в ряде стран по всему миру", - подчеркивается в коммюнике.

На севере Алжира с минувшей недели бушуют лесные пожары, жертвами которых стали 90 человек, в том числе около трех десятков военнослужащих правительственной армии.