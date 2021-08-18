Повстанческие силы Тыграя объявили о захвате города Сэкота на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Подразделения сил обороны Тыграя захватили город Сэкота с населением около 40 тыс. человек, который расположен в штате Амхара на севере Эфиопии. Об этом сообщила в среду в Twitter информационная служба повстанцев Тыграя.

Согласно ее заявлению, силы Тыграя вошли в Сэкоту совместно с бойцами "Фронта освобождения Агау". Последний является военной организацией народа агау, проживающего на севере Эфиопии.

Наступление на Сэкоту велось с двух направлений: с расположенного западнее города Лалибэла, который повстанцы взяли в начале текущего месяца, и с востока, с территории штата Тыграй. С установлением контроля над Сэкотой силам Тыграя удалось перекрыть еще одну важную автомобильную трассу на севере Эфиопии и укрепить свои позиции в восточной части штата Амхара. Подтверждение информации о взятии Сэкоты от независимых источников пока не поступало.

В минувший вторник информационная служба повстанцев Тыграя сообщила, что повстанцы вошли в город Дебре-Табор после того, как его оставили федеральные части. Город Дебре-Табор лежит к юго-западу от Сэкоты на важной автомобильной трассе В-22. На минувшей неделе повстанцы Тыграя, двигаясь в западном направлении, захватили города Нефас-Мевча, Чечехо и Дебре-Зебит. Сейчас силы обороны Тыграя продолжают наступление на запад к городам Гондэр и Бахр-Дар, который является столицей штата Амхара.

Одновременно поступают сообщения о том, что отряды действующей в союзе с силами Тыграя сепаратистской группировки "Армия освобождения Оромо" пытаются перерезать основную автомобильную магистраль, которая соединяет столицу Эфиопии Аддис-Абебу с Кенией. Руководство "Армии освобождения Оромо" объявило 11 августа о заключении соглашения с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) с целью свержения федерального правительства Эфиопии.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. На территории Амхары операция сил Тыграя имеет название "Восход солнца". Как сообщил в минувший понедельник представитель сил обороны Тыграя Гебре Гебрецадик, в ходе операции были убиты 4 723 военнослужащих эфиопских правительственных сил, еще 5 589 ранены. Данные о потерях среди повстанцев он не привел.