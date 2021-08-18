{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

СМИ: посольство Афганистана в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани

Также диппредставительство требует задержать бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бывшего президента Ашрафа Гани за хищение общественных средств. Об этом со ссылкой на источник сообщает в среду телеканал TOLOnews.

Также посольство требует задержать по аналогичному обвинению бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли. По мнению посольства, это мера должна помочь возвращению похищенных средств в Афганистан.

16 августа собеседник ТАСС в посольстве РФ в Кабуле сообщил, что Гани покинул Афганистан на вертолете, набитом деньгами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

Теги
АфганистанГани, АшрафСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
По меньшей мере 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула
Собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы, передает Reuters
Читать полностью