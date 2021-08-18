Пашинян назвал союз с Россией важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются важнейшими гарантиями безопасности Армении. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу", - заявил он.

Премьер Армении добавил, что разблокировка всех транспортных коммуникаций также является одним из приоритетов его программы. "Армения готова взять на себя свою долю ответственности, чтобы установить долгосрочный мир в регионе", - добавил он.

По словам главы армянского кабмина, "защита территориальной целостности и суверенитета Армении, а также решение вопроса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) - основной пункт программы нового правительства".

Новое правительство Армении представит свою программу в парламенте 24 августа.

Экономические отношения

Правительство Армении и компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД - прим. ТАСС) договорились до 2024 года инвестировать в железнодорожную инфраструктуру страны примерно $78 млн.

"Мы приобрели очень важную договоренность с ЮКЖД. Суть в том, что до 2024 года в железнодорожную инфраструктуру страны должно быть инвестировано 39 млрд драмов ($78 млн). Очень важно констатировать, что до 2024 года у нас будут ЖД нового уровня", - добавил Пашинян.