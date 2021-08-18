Польские пограничники планируют строить дополнительное ограждение на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Польская пограничная охрана планирует построить дополнительные 50 км ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в среду на сайте МВД республики.

"До сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой. Планируется дополнительно оградить забором еще 50 км участка, охраняемого Подляской пограничной службой", - указано в сообщении.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Пограничная охрана предотвратила 1 342 попытки пересечения границы. 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.