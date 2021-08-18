В Ираке задержали троих боевиков ИГ, совершивших нападения на ЛЭП

ТАСС, 18 августа. Разведка МВД Ирака при проведении оперативных мероприятий задержала в провинции Дияла троих боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), причастных к атакам на опоры линий электропередачи. Об этом в среду заявили в пресс-службе силовых ведомств республики.

"Федеральная служба разведки при МВД [Ирака] сформировала оперативную группу, которой удалось определить местонахождение одного из исполнителей терактов. В его доме был проведен обыск, он был арестован и после проведения допроса признался во взрыве опор линий электропередачи в районе аль-Азым вместе с двумя другими террористами", - цитирует телеканал Al Sumaria заявление силовиков. Преступники, как отмечается, были задержаны и признали свою принадлежность к ИГ.

Кроме того, пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами Ирака Яхья Расул заявил в среду, что ВВС республики нанесли авиаудар по укрытию боевиков ИГ в районе горного хребта Хамри на северо-востоке страны. В операции были задействованы истребители F-16.

Ранее премьер-министр Мустафа аль-Казыми поручил ВС Ирака мобилизовать все подразделения, в том числе разведслужбы, для обеспечения защиты ЛЭП на фоне продолжающихся нападений на электросеть. Оставшиеся после разгрома ИГ радикалы чаще всего подрывают опоры ЛЭП в провинциях Найнава, Киркук и Салах-эд-Дин на севере республики. Только в августе таких диверсий насчитывалось более 20.