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Смена власти в Афганистане

Великобритания вдвое увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану

Средства распределят через соответствующие структуры ООН и неправительственные организации

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании в два раза увеличит объем выделяемой гуманитарной помощи Афганистану - до £286 млн ($393 млн). Об этом в среду сообщил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, слова которого приводит агентство PA.

Он уточнил, что эти средства будут распределены через соответствующие структуры ООН и неправительственные организации. "Мы не выделяем эти деньги для [радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ)", - сказал он.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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