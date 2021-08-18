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Смена власти в Афганистане

Военный самолет доставил из Афганистана в Алма-Ату 42 человека, в том числе россиянина

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 пассажира, в том числе гражданина России. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"Сегодня в 17:00 (14:00 мск) военно-транспортный самолет С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечено, что этим бортом, по просьбе киргизской стороны, были эвакуированы 14 граждан Киргизии. "В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в посольство Казахстана с просьбой о содействии", - уточнили в пресс-службе.

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