На Украине готовятся объявить в международный розыск депутата Рады от ОПЗЖ

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины готовится объявить в международный розыск депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" ОПЗЖ) Тараса Козака. Об этом в среду говорится в заявлении партии.

"Маховик политических репрессий, запущенный властью, набирает обороты. Теперь она планирует вывести антидемократическую травлю оппозиции на международный уровень. Как стало известно, офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск <…> Тараса Козака", - подчеркнули авторы заявления.

В партии считают, что этот шаг преследует единственную цель - "расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", "Ньюсуан" (NewsOne) и "Зик" (ZIK), а также уничтожение свободы слова на Украине". Козак является владельцем этих телеканалов, их эфирное вещание прекращено из-за санкций, введенных президентом Украины.

"Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии", - подчеркивается в заявлении.

В мае Служба безопасности Украины разрешила задержать Козака по подозрению в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск из-за неявки на допрос. В июле стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Козака. Сам политик находится за пределами Украины.