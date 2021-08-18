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Кризис в Сирии

СМИ: трое мирных жителей погибли при обстреле в Сирии

Еще четыре человека получили ранения

АНКАРА, 18 августа. /ТАСС/. По меньшей мере трое гражданских погибли в результате ракетного обстрела в городе Африн у границы с Турцией. Об этом в среду сообщило агентство Anadolu со ссылкой офис губернатора турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией.

Среди погибших ребенок. Еще четыре человека получили ранения. Как утверждает управление губернатора, обстрел осуществили боевики запрещенных в Турции курдских Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны. Они вели обстрел из региона Телль-Рифат по Африну.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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