Экс-глава МИД Индии призвал Нью-Дели установить контакт с талибами

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Индии Натвар Сингх считает, что Нью-Дели следует установить контакт с руководством захватившего власть в Кабуле радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы ограничить влияние Китая и Пакистана на Афганистан. Об этом он заявил в среду в интервью информационному агентству Press Trust of India.

По словам экс-министра, контакты с талибами следовало установить еще до захвата Кабула. "Если бы я был министром иностранных дел, я бы вступил с ними в контакт. Я бы сделал все возможное и поручил бы разведке установить контакт без лишнего шума", - сказал Сингх, который возглавлял МИД Индии с мая 2004 года по декабрь 2005 года. "Мы не можем оставлять поле открытым для Пакистана и Китая", - добавил он.

В настоящее время, полагает бывший министр, необходим контакт с талибами по крайней мере на уровне министра иностранных дел. При этом, по мнению Сингха, Индии следует занять выжидательную позицию и следить за развитием ситуации в Афганистане. "Талибан", взявший власть в руки, сейчас кажется лучше, чем те [талибы], что правили там два десятилетия назад", - считает экс-дипломат.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.