Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и забрать украинцев

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-76МД, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог приземлиться в Кабуле. Об этом сообщил в среду Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 18 августа, с военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, "самолет не получил безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой". Кроме того, отметили в Генштабе, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

"Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - говорится в сообщении.

По информации МИД Украины, сейчас прорабатываются два плана эвакуации более 150 украинских граждан из Афганистана. Первый - это эвакуация пассажирским самолетом, который уже находится в аэропорту Кабула, второй - эвакуация военным самолетом Минобороны Украины, отправленным сегодня из Киева.

Ранее Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран - Украины, Афганистана, Белоруссии, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.