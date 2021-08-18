Генсек НАТО призвал альянс сплотиться на фоне событий в Афганистане, усиления РФ и Китая

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Союзникам по НАТО необходимо держаться вместе из-за сложившейся в Афганистане ситуации, а также в условиях усиления позиций Китая и России на мировой арене. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Несмотря на происходящее в Афганистане, союзники должны держаться вместе. Работать вместе - это в интересах нашей национальной безопасности, особенно в связи с изменением глобального баланса сил с такими странами, как Китай и более напористая Россия", - сказал он.

Генсек альянса отметил, что европейские союзники не могли продолжать работать в Афганистане после того, как США приняли решение закончить военную миссию в республике. "Мы вошли туда вместе, регулировали свое присутствие там вместе, теперь мы вместе уходим. Если бы мы остались, то нам пришлось бы снова бороться с движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). Мы осознавали все риски", - добавил он.

Столтенберг также сообщил, что пока не обсуждал ситуацию в Афганистане с американским президентом Джо Байденом, но находится в тесном контакте с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что приветствует готовность ряда союзников принимать поддерживавших альянс афганцев.

По словам генсека, желающие покинуть Афганистан испытывают трудности с тем, чтобы добраться до аэропорта. "Мы также призвали "Талибан" обеспечить доступ к аэропорту. Мы можем вывезти тысячи людей, но необходимо помочь им добраться до аэропорта. Это то, над чем мы сейчас усердно работаем", - сказал Столтенберг. Он добавил, что альянс делает все возможное для обеспечения безопасности в аэропорту Кабула.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.