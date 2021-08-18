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МИД ФРГ не имеет сведений о "гаванском синдроме" у двух работников посольства США

В ведомстве подчеркнули, что видели публикации о синдроме

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. МИД ФРГ видел публикации о "гаванском синдроме" у двух работников посольства США в Германии, но не имеет собственных данных на этот счет. Об этом заявил в среду на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.

"Мы видели сообщения, но не имеем собственной информации", - сказал он.

Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, два "официальных лица США" в ФРГ обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого "гаванского синдрома". По словам сотрудников дипмиссии, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонницу. Некоторые из них даже не могли работать, отмечает газета. Представители США указали, что схожие симптомы наблюдались у американского персонала и в других европейских странах, однако не уточнили, в каких.

В июле журнал New Yorker сообщил, что в текущем году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

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