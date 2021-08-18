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Смена власти в Афганистане

Глава МИД Ирана: США и НАТО должны выплатить компенсацию за оккупацию Афганистана

Республика была оккупирована только ради интересов обеих сторон, отметил Мохаммад Джавад Зариф

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. США и НАТО должны выплатить Афганистану компенсацию за вторжение и оккупацию страны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей официальной странице в Twitter.

"При всех их разговорах о демократии и войне с террором, события в Афганистане и заявления руководства США и НАТО свидетельствуют о том, что они захватили и оккупировали Афганистан и другие страны только ради собственных интересов, - отмечает глава МИД Ирана. - Но они не смогли добиться и этого. США и НАТО теперь явно обязаны выплатить компенсацию [Афганистану за оккупацию]".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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