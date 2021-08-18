Премьер Белоруссии Головченко планирует в Киргизии провести рабочую встречу с Мишустиным

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 19-20 августа посетит с визитом Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет рабочую встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совмина Белоруссии.

"Роман Головченко во время визита в Кыргызстан проведет рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным", - отметили в правительственной пресс-службе.

Предполагается, что на заседании Евразийского межправсовета будет рассмотрен перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. В повестке дня вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин, вопросы государственных (муниципальных) закупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов в 2020 году.

Главы правительств стран - членов ЕАЭС рассмотрят вопросы формирования рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, создания Евразийской организации по аккредитации в области оценки соответствия, планы мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств ЕАЭС на 2021-2023 годы.