Антифашисткое движение Украины просит страны ЕС дать оценку возрождению фашизма в стране

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты - За жизнь" обратилось к посольствам стран ЕС на Украине и представительствам международных организаций с просьбой дать оценку ситуации с возрождением фашизма в стране. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы За жизнь", лидер движения "Патриоты - За жизнь" Илья Кива.

"В преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель (22 августа) на Украину мы обратились во все посольства Евросоюза и другие международные инстанции: мы кричим о беде, которая вскоре может вновь захлестнуть мир, это фашизм! Сегодня он возродился в нашей стране и, найдя поддержку со стороны власти, укрепляет свои позиции. Как руководитель движения по борьбе с фашизмом на Украине, я прошу все европейское сообщество дать свою оценку и открыть наконец глаза украинской власти, которая откровенно является пособником фашизма", заявил парламентарий.

Кива подчеркнул, что в обращениях на имя глав диппредставительств приведены конкретные примеры правонарушений, совершенных сторонниками фашизма и нацизма при попустительстве властей.

"Мы собрали десятки самых страшных примеров, с которыми не может смириться адекватное общество. Самое страшное: сегодня неофашисты получают власть или напрямую, или посредством сотрудничества. Они творят беспредел, убивают и калечат людей, и их преступления остаются безнаказанными со стороны правоохранителей", отметил политик, заявив, что "сегодня наша страна стала колыбелью фашизма".