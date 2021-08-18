СМИ: отряд арабских племен атаковал блокпост курдских сил в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Бойцы "Отрядов народной обороны", действующих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, напали в среду на блокпост курдских формирований в населенном пункте Кешекия. Как передало агентство SANA, в результате проведенной операции курды понесли потери убитыми и ранеными.

Вооруженные вылазки против постов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) были проведены ранее в районе Джезират и возле нефтяного месторождения Омар, там также в рядах курдов есть убитые и раненые.

САНА отмечает, что с середины июля в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии ополченцы арабских племен совершили десятки нападений на патрули СДС. "В ходе этих операций были ликвидированы наемники, действующие в интересах американских оккупантов", - подчеркивает агентство.

17 июля президент Сирии Башар Асад в речи после принесения присяги в качестве главы государства заявил о твердом намерении вернуть под контроль Дамаска "территории, находящиеся под властью бандформирований и их зарубежных покровителей". "Перед нами стоит задача по освобождению земель, где хозяйничают террористы, турки и американцы", - сказал он. Асад приветствовал "патриотически настроенных сирийцев, которые отдают свои жизни, сражаясь на северо-востоке страны против американских оккупантов, их наемников и агентов".

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) при военном содействии западной коалиции во главе с США в руках СДС осталась большая часть провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где находятся житницы Сирии и несколько крупных нефтяных месторождений. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть этот регион под свой контроль.