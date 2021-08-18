Минск заявил об отсутствии свидетельств нарушения пограничниками Белоруссии границы Литвы

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Литва не предоставила Белоруссии объективных данных о якобы имевшем место нарушении белорусскими пограничниками литовской границы. Об этом заявил в среду Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы, но объективных свидетельств не предоставляет. На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками. Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации с целью искусственного создания информационного резонанса", - отмечается в сообщении погранведомства.