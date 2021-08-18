Минкультуры Украины: на месте сцены в Киеве ко Дню независимости нет братской могилы

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Возведение сцены в Мариинском парке в Киеве на месте памятника участникам украинской революции 1917-1921 годов для торжеств по случаю Дня независимости Украины происходят из-за отсутствия информации о наличии в этом месте братских могил. Об этом заявили в среду в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, комментируя сообщение киевской мэрии о возведении сцены прямо на братской могиле без согласования с местной властью.

"Относительно ситуации с установлением сцены для праздничного концерта по случаю 30-й годовщины независимости Украины на площади Конституции в Киеве. Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, вообще остались ли на территории Мариинского парка любые захоронения", - говорится в заявлении.

В Минкультуры заверили, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) предоставила творческой команде, которая по поручению офиса президента занимается подготовкой торжеств, "все необходимые для установки сцены разрешения". В ведомстве также предположили, что возмущение одного из заместителей мэра Киева по поводу места монтажа сцены может быть направлено на срыв праздничных мероприятий. "События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты - 30-летия независимости Украины", - заключили в Минкультуры.

Ранее заместитель главы КГГА Владимир Прокопов сообщил, что в Мариинском парке на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 начали монтировать сцену, опубликовав соответствующие фотографии. При этом Прокопов отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

Накануне в Киеве также произошел скандал с декорациями: на аллее погибшим участникам "майдана" 2013-2014 годов ко Дню независимости была установлена инсталляция, посвященной быту украинцев в советскую эпоху: автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Сторонники украинской радикальной организации "Национальный корпус" во вторник разрушили часть инсталляции, вступили в стычки с полицией, часть из них была задержана. Против выставки выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что администрация города не давала разрешения на ее установку.