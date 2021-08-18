Глава МИД Индии заявил, что страна намерена продолжать отношения с народом Афганистана

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Индия намерена в будущем поддерживать отношения с народом Афганистана. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

"Эти отношения с афганским народом, очевидно, продолжатся. Этим мы будем руководствоваться в наших подходах к Афганистану в будущем", - сказал он. Джайшанкар добавил, что пока Индия сосредоточена на обеспечении безопасности индийских граждан в Афганистане.

На вопрос о том, вступала ли Индия в контакты с представителями движения "Талибан" (запрещено в России) глава МИД Индии отметил, что они вступили в Кабул, однако не дал однозначного ответа на вопрос.

Индия на протяжении последних лет поддерживала тесные отношения с афганскими властями при президентах Хамиде Карзае и Ашрафе Гани, вложив значительные средства в развитие страны.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.